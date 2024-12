News Udinese – Pozzo al Corriere: “Sognare l’Europa? Un dovere…”

L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato (fondamentale) contro il Monza di Alessandro Nesta. Nel frattempo ci sono delle novità decisamente interessanti e delle dichiarazioni da annotare da parte di Gino Pozzo al Corriere dello Sport. Ecco gli estratti più importanti dell'intervista.

"Siamo sempre noni. So come tutti lavorano per cui dobbiamo essere fiduciosi, i risultati arriveranno. Aggiungo che è un dovere sognare l'Europa, però sappiamo quanto sia difficile conquistare un piazzamento europeo".