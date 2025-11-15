News Udinese – I Pozzo fanno tornare positivo il bilancio! I dati

La famiglia Pozza è riuscita nel traguardo di far tornare il bilancio della società in positivo dopo un bel po’ di tempo

Lorenzo Focolari Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 14:36)

Il bilancio dell’Udinese torna a essere positivo. L'anno fiscale chiuso il 30 giugno 2025 ha mostrato un utile di 2,9 milioni, dopo cinque anni di perdite consecutive. Rispetto all'anno 2023-24, che aveva riportato una perdita di 11,5 milioni, il cambiamento è dovuto al trading dei giocatori. Nella scorsa stagione, il club friulano ha registrato profitti dai trasferimenti per 72 milioni, in aumento rispetto ai 37 milioni dell'anno precedente: le principali uscite sono state Samardzic all’Atalanta, Perez al Porto e Bijol al Leeds.

"Questo è un segno del nostro modello sostenibile - e della riconosciuta capacità dell’Udinese di muoversi nel mercato, investendo nel settore scouting e assicurando di conseguenza un bilanciamento ottimale tra una gestione efficace e risultati sportivi, che hanno permesso ai bianconeri di conquistare il 31° campionato consecutivo in Serie A al termine di una stagione tranquilla sul piano sportivo".

Il club di Pozzo comunica che il valore potenziale della squadra è stimabile in 244 milioni, principalmente grazie ai giovani talenti della rosa. I ricavi totali, inclusi i guadagni dal calciomercato, passano da 120 a 141 milioni. Per quanto concerne i ricavi principali, sono state confermate le alleanze strategiche con Promoturismo FVG, Banca 360 e Bluenergy, che detiene i diritti di denominazione dello stadio. Proprio il nostro impianto di proprietà rappresenta il punto di forza del modello Udinese, generando annualmente 9 milioni attraverso biglietti, servizi hospitality ed eventi aziendali. L'Ebitda è in crescita (da 50 a 63 milioni), mentre il patrimonio netto si rafforza, raggiungendo 115 milioni. Allo stesso tempo, si osserva una diminuzione dell'indebitamento finanziario netto, che scende da 69 a 57 milioni (al 30 giugno 2025).