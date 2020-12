Pozzo: “Mi è dispiaciuto non aver avuto chance di programmare con più tempo la squadra”

UDINE – Giampaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ieri ha parlato in occasione del brindisi virtuale organizzato dall’Udinese con gli sponsor ed i partner per lo scambio degli auguri di Natale: “Avrei gradito avere l’opportunità per farci gli auguri di persona, purtroppo la pandemia ha stravolto la vita di ognuno di noi. Mi dispiace anche di non aver avuto l’opportunità di programmare con più tempo la squadra. Pensavamo veramente di aver allestito una squadra all’altezza per raccogliere buone soddisfazioni, purtroppo l’inizio del campionato è stato difficile perché abbiamo dovuto fronteggiare numerosi infortuni”.

Il patron bianconero ha poi proseguito: “Ancora oggi capita di trovarsi di colpo senza 3-4 giocatori indisponibili a lungo termine. Dispiace inoltre di non poter godere della vostra presenza allo stadio. Adesso bisogna avere un po’ di pazienza, siamo ottimisti e convinti che questa squadra darà comunque delle buone soddisfazioni nonostante le enormi difficoltà avute soprattutto dall’allenatore. Ogni mattina si alza senza sapere quanti uomini avrà a disposizione. Vi faccio i miei migliori auguri di buon Natale, spero di vedervi presto allo stadio e di goderci assieme le soddisfazioni che ci meritiamo. Auguri a tutti di tanta salute”.