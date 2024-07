Mercato Udinese – Pozzo parla chiaro: “Lucca me lo tengo stretto!”

Sta per iniziare una nuova stagione dalle parti di Udine con l'Udinese che si troverà una situazione del tutto innovativa. La squadra infatti dovrà fare a meno di un pezzo fondamentale come il brasiliano Walace, ma allo stesso tempo ha messo a referto un nuovo colpo in attacco, assicurandosi le prestazioni di Pizarro. Proprio in queste ore, però, sono arrivate le dichiarazioni del figlio del Patron Pozzo, Gino al Messaggero Veneto. Ecco le sue parole su Lorenzo Lucca.