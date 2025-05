News Udinese – Il piano dei Pozzo per chiudere in bellezza: i dettagli

I giornali rivelano oggi ulteriori informazioni sul trasferimento di proprietà dell'Udinese a un fondo statunitense. Gino Pozzo è attivo nel mercato per raccogliere gli 80 milioni promessi agli investitori americani tramite le vendite di Lucca, Bijol e Solet. In realtà, la cifra necessaria dovrà essere ben più alta per soddisfare i criteri legati alla vendita di ogni singolo giocatore. Per quanto riguarda Lucca, il Pisa deve ricevere dei bonus basati sul rendimento dell'attaccante, che ha segnato 12 gol in questa stagione, mentre per Bijol il Cska Mosca ha diritto al 10% su una futura vendita.