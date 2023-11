Udinese – Pozzo senza parole: la Premier ha preso una decisione shock

La Premier League per frenare l'investimento arabo, sta per prendere una decisione fuori dal normale che non piacerà all'Udinese e ai Pozzo. Per la prima volta il campionato inglese sta per vietare i prestiti tra società con lo stesso proprietario. Il tutto è nato dopo che il Newcastle si era interessato a Ruben Neves, visto come il sostituto perfetto per Tonali e che solo qualche mese fa era costato diversi milioni all'Arabia Saudita.