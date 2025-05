Udinese – Pradella: “Davis? Ha solo bisogno di…” Le parole dell’ex

Segue Pradella : "Quanto a Davis, mi piace molto; si adatta bene alle caratteristiche del nostro campionato, dove sono fondamentali fisicità, tecnica e tempismo nelle giocate. Ha solo bisogno di un pizzico di fortuna. Il mio augurio per lui è di tornare al massimo della forma per vivere una stagione da protagonista".

"Per quanto riguarda il decimo posto, vedo il Como come grande favorito, poiché ha investito molto nel progetto di gioco e su giovani di talento. L'Udinese ha le potenzialità per competere, grazie ai gol di Lucca e Davis. Tuttavia, ha lasciato qualche punto per strada. Bisogna capire se ci sia stato un periodo di appagamento inconscio tra i giocatori e il tecnico, che comunque mi è sembrato un buon condottiero".