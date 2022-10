Pre-partita Lazio-Udinese | Parla Marino: “non me lo sarei mai aspettato”

Come si legge sul sito ufficiale dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha risposto alle domande dei giornalisti e non ha nascosto tutto il suo entusiasmo. Il ds friulano ha ammesso che neanche lui si sarebbe immaginato che la partita di oggi sarebbe stato "uno scontro al vertice" .

O meglio, non si sarebbe meravigliato di vedere i biancocelesti in cima alla classifica a questo punto della stagione ma per quanto riguarda l'Udinese: "è una sorpresa grande e stupefacente". Marino, però è stato anche fin troppo chiaro. L'Udinese non ha ancora raggiunto l'obiettivo stagionale, il campionato è ancora lungo e Marino si auspica che l'Udinese possa "continuare a stupire ancora".