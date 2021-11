News Udinese – I precedenti con il Torino: è una bestia nera

Domenica l'Udinese affronterà il Torino. Le due squadre si sono già affrontate settantadue volte. Regna l'equilibrio

Redazione

L'Udinese vuole al più presto tornare al successo lontano dalla Dacia Arena. Fuori casa, i friulani non vincono dalla trasferta di La Spezia del 12 settembre. Sono passati due mesi. Contro il Torino non sono ammessi ulteriori passi falsi. Il calcio d'inizio è in programma lunedì alle 20:45. Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club. Bianconeri e granata si sono già affrontati settantadue volte.

Precedenti

Udinese-Torino è ormai una sfida storica. Infatti, i due club si sono già incontrati in altre settantadue occasioni. Regna l'equilibrio. Entrambe le squadra si sono portate a casa l'intera posta in palio venticinque volte. I pareggi sono ventidue. L'anno scorso, c'è stata una vittoria a testa. All'andata i friulani si sono imposti per 2-3 grazie al gol decisivo di Nestorovski, mentre al ritorno i granata hanno sbancato la Dacia Arena con il rigore trasformato da Andrea Belotti. Non finisce qui. Andiamo a vedere anche i marcatori più prolifici.

Marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato ottanta gol. I rossoblù ottantadue. Il migliore marcatore dei bianconeri è Bettini con quattro reti segnate, mentre per il Torino comanda Belotti a quota sette. Il gallo è una vera e propria bestia nera per i friulani. Ma c'è di più. Il gallo va a segno da tre incontri consecutivi. L'anno scorso ha timbrato sia all'andato che al ritorno, mentre due stagioni fa è stato decisivo nel match giocato allo Stadio Olimpico. Dei giocatori a disposizione di mister Gotti solamente Pereyra (due volte), Pussetto e Nestorovski hanno già segnato ai felsinei. Per quanto riguarda i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, invece, è finito sul tabellino dei marcatori Ola Aina. Nel frattempo, torniamo a parlare di calciomercato. Il direttore Pierpaolo Marino ha messo gli occhi su diversi obiettivi per regalare a Gotti rinforzi a centrocampo. La lista è lunga. Partiamo dal primo nome <<<