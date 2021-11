News Udinese – Premiato il capitano bianconero: “Il migliore…”

Ieri sera durante il Galà del Calcio è stato premiato un calciatore bianconero. Ecco di chi stiamo parlando ed il suo riconoscimento

Redazione

I bianconeri continuano a giocare in maniera soddisfacente, ma dovrebbero ottenere di più dal loro gioco e dal loro calcio. Il merito di questo miglioramento che la squadra ha avuto nonostante gli addii di Rodrigo De Paul (verso l'Atletico Madrid) e Juan Musso (verso l'Atalanta), è dovuto agli insegnamenti del tecnico Luca Gotti, ma non solo. Anche i giocatori hanno dato tutto per compensare alle loro assenze e ci sono riusciti nel migliore dei modi, creando un clima in cui crescere e poter ottenere risultati importanti. Ieri durante il Galà del calcio del Triveneto è stato premiato un bianconero, proprio perché è stato il miglior rappresentante dell'Udinese durante tutta l'ultima annata.

Il migliore

Il giocatore che è stato insignito del premio è il capitano, l'olandese Bram Nuytinck. Il premio ricevuto ieri sera è stato donato, proprio per i meriti conquistati sul rettangolo da gioco. Secondo la giuria del Galà del calcio del Triveneto organizzato dall'AIC l'olandese è stato il miglior giocatore dell'Udinese durante tutta la stagione 2020/2021. A votare e scegliere questo risultato sono stati i componenti dell'Assocalciatori e i membri dell'USSI (Unione Sportiva Stampa Italiana). Continua intanto la preparazione con vista Torino. Lunedì sera è in programma l'incontro tra la società bianconera e i granata di Ivan Juric. Andiamo a vedere come si stanno preparando le due società.

Verso Udinese - Toro

I bianconeri continuano la loro preparazione sui campi del Bruseschi e tutti i degenti, a lungo termine e non sembrano aver recuperato e stanno al meglio. Stiamo parlando di Tolgay Arslan, Nacho Pussetto e Samir. Soprattutto il primo sarà fondamentale nello scacchiere tattico del mister, dato che dovrà fare a meno di Jean-Victor Makengo per via della squalifica ottenuta durante ultima giornata contro il Sassuolo. Intanto non perderti i consigli del fantacalcio di MondoUdinese. Ecco i consigliati e gli sconsigliati in vista del prossimo match. Pronti a sorprendere <<<