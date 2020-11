Udinese – Genoa, Nuytinck: “Partita importante, abbiamo bisogno di punti”

Ha parlato ai microfoni di Sky Bram Nuytinck, il quale si è espresso in merito alla partita da giocare contro il Genoa, ecco le sue parole: “La partita di oggi è molto importante perché abbiamo bisogno di punti. È una bella occasione per il gruppo che deve ancora crescere. Due settimane fa ho giocato la mia prima partita stagionale e anche io sono tra quelli che deve recuperare, ma sono fiducioso insieme ai miei compagni. I nazionali? Per loro non è semplice, ma sono abituati e hanno una grande mentalità che gli permette di giocare senza problemi”.

Poi aggiunge: “Rinnovo? Per me è una soddisfazione, perché qui mi sento a casa e sono felice di poter restare, voglio crescere con questa squadra”.