Udinese News – Correa è il prescelto di Inzaghi: il precedente

Inzaghi sembra aver scelto Correa per la coppia d'attacco: l'argentino non ha dei buoni precedenti con i bianconeri

Alla vigilia del match di domani, gli allenatori stanno valutando ogni risorsa disponibile da poter sfruttare. Runjaic è già a Milano senza Thauvin e Sanchez che non sono riusciti a rientrare per la gara a causa dei rispettivi infortuni. Inzaghi non avrà Lautaro e Dumfries per infortunio e Bastoni per squalifica.