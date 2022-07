Udinese | Ecco la prima maglia 2022/23: il Pianeta ancora protagonista

E' stata presentata ufficialmente la prima maglia che indosseranno i calciatori bianconeri nella prossima stagione

Redazione

Nelle prime tre amichevoli, infatti, l'Udinese è scesa in campo con le divise della passata stagione. Oggi, invece, il club bianconero ha presentato ufficialmente la nuova prima maglia per il campionato 2022/23.

Anche per quest'anno l'Udinese ha optato per una scelta sostenibile, con il benessere del Pianeta Terra ancora una volta al centro del progetto. Infatti, lo slogan della presentazione è THE HEART IS MY HOME, proprio per sottolineare che tutti i materiali utilizzati nella produzione delle magliette sono sostenibili e non dannosi per l'ambiente che ci circonda. Come d'abitudine ci sono le classiche righe verticali bianconere e al centro lo sponsor principale, ovvero Dacia.

La stagione 2022/23 è ufficialmente iniziata da ormai diverse settimane. Il club bianconero sta già svolgendo il ritiro precampionato a Lienz, in Austria. Sono andate già in scena le prime partite stagionali. Il primo match, giocato il 13 Luglio, è stato contro il club locale, il Rapid Lienz. Come ci aspettavamo, è stata un'amichevole totalmente dominata dall'Udinese e il club bianconero è riuscito a vincere la sfida con un largo punteggio: 11-0. La seconda partita, quella di sabato 16 Luglio contro l'Union Berlino, è stata tutt'altro che un'amichevole. Infatti, i giocatori in campo si sono dati battaglia dal primo all'ultimo minuto e dopo un botta e risposta continuo tra le due squadre. Al termine dei 90 minuti di gioco, il punteggio complessivo è stato 3-3. Ieri, 17 Luglio, l'Udinese è scesa in campo contro l'Ilirija Lubiana, club di seconda divisione slovena.

Nonostante il livello degli avversari fosse nettamente inferiore, il club bianconero ha impiegato ben 47 minuti per mandare in porta il primo pallone. E' stato ancora una volta Nestorovski il protagonista della partita, che ha messo a segno una tripletta, portando il risultato finale sul 3-0. Ovviamente la preparazione precampionato non è ancora terminata e il ritiro terminerà il 27 Luglio. Nelle prossime settimane, la società si dedicherà a completare gli aspetti mancanti dell'attuale rosa. Tuttavia, una questione che non era ancora stata curata era quella legata alle maglie da gioco dei bianconeri. Ma non è tutto. Al termine dell'amichevole di ieri, abbiamo stilato le nostre pagelle: ecco tutte le valutazioni <<<