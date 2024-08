Udinese – Presentata la seconda maglia: ecco le prime foto

L'Udinese proprio in questi istanti ha presentato la seconda maglia in vista dell'esordio in campionato che sarà contro il Bologna. Le foto

L'Udinese presenta ufficialmente il suo secondo kit per la prossima stagione e sceglie un giallo senape che ricorda tantissimo le prime maglie indossate da De Paul ed Okaka. Una maglia che sicuramente potrebbe essere rilanciata da chi la indosserà anche se all'occhio e le prime reazioni non hanno soddisfatto tutto il pubblico.

La presentazione è avvenuta a partire dalle ore 18:00 in quel di Grado, per un tour nei migliori luoghi del Friuli Venezia Giulia che continua maglia dopo maglia. Passiamo alle foto di presentazione pubblicate sugli account social. In chiusura, ecco tutti i dettagli sul mercato e su un'operazione in uscita. L'affare Samardzic: le ultime <<<