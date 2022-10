Notizie Udinese | Presentata la terza maglia: debutterà in Coppa Italia

Nel pomeriggio è stata presentata la terza maglia dell'Udinese. La nuova divisa del club bianconero, come ormai accade da diversi anni, mette al centro la sostenibilità e la cura dell'ambiente che ci circonda. Sia la prima che la seconda maglia della stagione corrente, hanno come slogan THE EARTH IS MY HOME, proprio per sensibilizzare i tifosi bianconeri al tema della cura dell'ecosistema e di tutto ciò che ci circonda, come aveva riferito Magda Pozzo al Festival dello Sport poche settimane fa. Si tratta di argomenti ora più che mai attuali, che devono essere necessariamente divulgati a più persone possibili.