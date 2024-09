Udinese – Presentata ufficialmente la terza maglia: tutti i dettagli

L'Udinese proprio in questi istanti ha presentato la terza casacca da gioco per la stagione che verrà. Ecco tutti i dettagli sul nuovo kit

Secondo anno di fila che per presentare la terza maglia da gioco viene scelta la Fashion Week di Milano e quest'anno la scelta dell'Udinese è quella di collaborare con Florania . L'azienda ha fatto davvero un bel lavoro come si può denotare anche dal primo grado di approvazione cioè i tifosi.

Il kit presentato in mattinata è sicuramente una ventata d'aria fresca per una squadra che vuole restare al passo con la moda ed anzi spesso anticipare anche i team più blasonati in Italia.