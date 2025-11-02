mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese- Presenza speciale ieri al Bluenergy Stadium

udinese

Notizie Udinese- Presenza speciale ieri al Bluenergy Stadium

Nuytinck
Oltre alla grande vittoria contro l’Atalanta, sugli spalti del Bluenergy era presente un volto noto ai friulani
Lorenzo Focolari Redattore 

Come aveva affermato lui stesso sui social, oggi Bram Nuytinck è ritornato allo ‘Friuli’. Ha assistito alla gara Udinese-Atalanta nella zona Distinti, circondato da numerosi tifosi che hanno avuto la possibilità di scattare foto e selfie con lui. Tra questi c'era anche Marco, il cui idolo è Brambo.

I due si erano già visti nel 2022. In collaborazione con il padre del ragazzo, Udinese Calcio ha organizzato un altro incontro tra loro in occasione dell'incontro di oggi. Ecco una foto che ritrae il momento tra Nuytinck e Marco.

Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del calcio mercato friulano: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<

Leggi anche
Udinese – La squadra ha retto ed è festa ad Udine!
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA