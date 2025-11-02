Come aveva affermato lui stesso sui social, oggi Bram Nuytinck è ritornato allo ‘Friuli’. Ha assistito alla gara Udinese-Atalanta nella zona Distinti, circondato da numerosi tifosi che hanno avuto la possibilità di scattare foto e selfie con lui. Tra questi c'era anche Marco, il cui idolo è Brambo.
Notizie Udinese- Presenza speciale ieri al Bluenergy Stadium
Oltre alla grande vittoria contro l’Atalanta, sugli spalti del Bluenergy era presente un volto noto ai friulani
I due si erano già visti nel 2022. In collaborazione con il padre del ragazzo, Udinese Calcio ha organizzato un altro incontro tra loro in occasione dell'incontro di oggi. Ecco una foto che ritrae il momento tra Nuytinck e Marco.
