Notizie Udinese – Abankwah: prestito annuale al Watford! Il punto

James Abankwah rimarrà al Watford per un'altra stagione: ad annunciare la notizia è stato il tecnico della squadra inglese

All’inizio della prossima stagione, il nuovo tecnico del Watford , Paulo Pezzolano , ha fornito un aggiornamento sulla situazione della squadra, parlando anche del futuro di alcuni calciatori in prestito (tra cui uno dell'Udinese).

“Egil Selvik e Mamadou Doumbia sono tra quelli che si preparano a rientrare, anche se sono stati coinvolti in impegni internazionali questo mese. James Abankwah è atteso per domani, in vista delle procedure finali che lo porteranno a un prestito annuale dall’Udinese".