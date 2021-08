Udinese, la prima di campionato si avvicina: Allegri sbuffa e Gotti sorride…

Manca sempre meno all'inizio del campionato. La Serie A aprirà le danze il 21 agosto ma l'Udinese scenderà in campo il giorno dopo alle ore 18:30. Chi sarà la prima sfidante dei ragazzi di Luca Gotti? Lo sappiamo già tutti... il percorso della squadra friulana comincerà col botto. La Vecchia Signora è attesa alla Dacia Arena. Le prime partite sono sempre un rebus. Non sarà un gioco da ragazzi per CR7 e compagni. Anzi, sono diversi i punti interrogativi ai quali Allegri dovrà trovare una risposta il prima possibile. A centrocampo e in attacco è suonato l'allarme! Ecco di cosa stiamo parlando <<<