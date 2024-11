Udinese News – Prima rete per Samardzic in Champions: la rassegna

Arriva la prima e fondamentale rete di Lazar Samardzic in Champions League. Non perdiamo altro tempo e passiamo alla rassegna stampa

La notizia della serata e di conseguenza da riportare al mattino è indubbiamente quella che riguarda Lazar Samardzic. Il calciatore che ha indossato la maglia bianconera per tre stagioni è riuscito a mettere a referto la sua prima rete in Champions League. Un risultato di primissimo livello per il ragazzo nato in quel di Berlino.