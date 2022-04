(Live) Primavera Udinese – Alessandria: 4-1 e molto altro ancora!

L'Udinese, come ormai succede da molti anni, sta cercando la matematica salvezza in un aprile di fuoco. Per l'U19 friulano le cose invece vanno molto meglio. I ragazzi di Jani Sturm infatti stanno facendo qualcosa di impensabile fino a qualche mese fa.

Con la vittoria esterna per 2-1 sulla Cremonese i giovani bianconeri si sono portati al secondo posto in classifica con 44 punti. Il Parma che è in vetta ha solo un punto in più dei friulani, ma anche una gara da recuperare. Ma non è questo il problema, perché saranno le ultime gare a decidere tutto.