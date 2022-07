Notizie Udinese | Primavera 1, presentato calendario e regolamento

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario e il regolamento per il campionato Primavera 1 2022/23: ecco tutte le info a riguardo

La nuova stagione è ormai iniziata e il campionato è alle porte non solo per la prima squadra dell'Udinese, ma anche per le formazioni giovanili. Stiamo parlando di una squadra che, nonostante non partisse come favorita, lo scorso anno ha terminato il campionato Primavera 2 al primo posto, vincendo lo scudetto e conquistando la promozione in Primavera 1. Sicuramente fare bene nel massimo campionato giovanile non sarà facile, ma l'under 19 bianconera saprà mettere in difficoltà gli avversari e farà del suo meglio per centrare tutti gli obiettivi.

Negli scorsi giorni la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario di Primavera 1 per il campionato 2022/23. Ecco nel dettaglio tutti i match che i bianconeri di mister Jani Šturm dovranno affrontare nel corso di questa stagione:

1' GIORNATA: Udinese - Fiorentina

2' GIORNATA: Juventus - Udinese

3' GIORNATA: Udinese - Frosinone

4' GIORNATA: Bologna - Udinese

5' GIORNATA: Udinese - Empoli

6' GIORNATA: Lecce - Udinese

7' GIORNATA: Sassuolo - Udinese

8' GIORNATA: Udinese - Milan

9' GIORNATA: Sampdoria - Udinese

10' GIORNATA: Napoli - Udinese

11' GIORNATA: Udinese - Cagliari

12' GIORNATA: Inter - Udinese

13' GIORNATA: Udinese - Hellas Verona

14' GIORNATA: Cesena - Udinese

15' GIORNATA: Udinese - Torino

16' GIORNATA: Roma - Udinese

17' GIORNATA: Udinese - Atalanta

Regolamento

Come abbiamo anticipato, la Lega Serie A ha anche reso noto il regolamento del campionato Primavera 2022/23. Innanzitutto ci sarà un girone unico, a cui prenderanno parte 18 squadre. Al termine dalla fase a gironi ci saranno i Play-off scudetto, a cui parteciperanno i primi sei classificati, e i play-out per la retrocessione. A retrocedere in Primavera 2 saranno i club che nel corso della stagione regolare si saranno classificati al 17° e al 18°, insieme alla squadra che perderà lo spareggio. La fase finale per l'assegnazione del titolo sarà ad eliminazione diretta. Le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le altre 4 si sfideranno in due match secondo questo scherma:

Gara 1: 4ª classificata - 5ª classificata

Gara 2: 3ª classificata - 6ª classificata

I match dall'inizio del torneo al 22 Ottobre 2022 si disputeranno alle ore 15, quelli dal 23 Ottobre 2022 al 26 Marzo 2023 alle 14:30, mentre le partite dal 27 Marzo 2023 fino alla fine del campionato verranno giocate alle ore 15. Potranno prendere parte al campionato esclusivamente i calciatori nati a partire dal1° Gennaio 2004, ma potranno essere schierati anche dei fuoriquota, nati non dopo il 1° Gennaio 2003, per un massimo di cinque giocatori. Per quanto riguarda i premi finali la squadra vincitrice del campionato otterrà la Coppa e le classiche medaglie d'oro per i giocatori e lo staff tecnico, mentre i secondi classificati riceveranno delle medaglie d'argento.