News Udinese – Primavera da rinfoltire: il nome di mercato

Dopo una stagione in cui ha brillato sia in campo che negli spogliatoi, ed è stato giustamente scelto come capitano all'inizio dell'anno dal mister Bubnjic, Mattia Bozza si guarda attorno per trovare la sua prossima sfida e progredire ulteriormente. Nato nel 2006, ha dimostrato, nonostante le difficoltà incontrate dall'Udinese nel campionato, di avere le qualità per competere in Primavera 1 e aspirare a un salto nel mondo professionistico. Per lui ci sono diverse offerte di mercato.