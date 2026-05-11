L'Udinese ha chiuso nel corso di queste ore il suo campionato di Primavera Due. Una stagione tra alti e bassi che si è conclusa con l'undicesimo posto in classifica, un risultato tutt'altro che elevato soprattutto se ricordiamo che la squadra arrivava dalla retrocessione pesante dello scorso anno. Logicamente serve capire chi confermare e da chi invece non è possibile ripartire. Le parole del tecnico Gutierrez, dopo l'ultima sconfitta in campionato contro il Padova, possono essere davvero d'aiuto: "La partita di oggi non mi è piaciuta più di tanto, non abbiamo giocato come squadra, siamo stati troppo individualisti e abbiamo commesso troppi errori. Spero che questo match serva da lezione per tutti i ragazzi, per far loro capire che nessuna partita è mai vinta in partenza".

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