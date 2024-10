Udinese | 7-1 alla Primavera ed un super Davis: ecco il resoconto

L'Udinese è scesa in campo per un'amichevole con la Primavera nel corso di questo giovedì. La squadra ha convinto tutti gli avversari e logicamente disputato una sfida di primissimo livello. Un 7-1 finale che fa capire comunque la categoria di differenza e soprattutto il valore di alcuni calciatori della prima squadra che si sono messi in mostra.

I bianconeri sono andati in rete prima con Keinan Davis (autore di ben quattro gol), poi con Iker Bravo che ha messo a referto un'ottima doppietta ed infine la rete di Ebosse. Per la squadra under 19 è andato in rete Vinciati. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato. Le ultime sull'affare Bijol-Napoli <<<