Udinese – Ecco il nuovo direttore, Inler: “Ho grandi aspettative…”

Nicola Badursi 18 giugno 2024 (modifica il 18 giugno 2024 | 11:53)

Oggi inizia il nuovo progetto dell'Udinese. In questi istanti è stato presentato il direttore dell'area tecnica Gokhan Inler. Ecco le sue dichiarazioni.

La presentazione — "Per cominciare voglio ringraziare la famiglia Pozzo che mi sostengono da più di tre anni. Non è da ieri che stiamo parlando del mio ruolo. A 40 anni ho raggiunto un grande obiettivo, restando sempre sul campo e togliendomi grandi soddisfazioni. Ora sono pronto per tornare e mostrare ai ragazzi cosa devono fare per uscire da questa situazione. Ci tengo a specificare che non sono qua per portare le carte o perdere tempo".

Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? — "Mi aspetto davvero tanto, le mie aspettative sono alte e mi piace essere in tutti i reparti per dare una mano alla società. Tornare qua ripeto che non lo penso da ieri, ma da diverso tempo. Proprio per questo motivo ringrazio la famiglia Pozzo che mi sta dando grande fiducia. So che devo fare bene, con la giusta mentalità. Da oggi, però, non devo essere calciatore ma devo dare una mano da fuori e voglio aiutarli".

Vedi un'Udinese diversa? — "Sì, vedo tante diversità. Quando sono entrato qua ho visto molti miglioramenti a livello di struttura ed anche uno spogliatoio più grande con una palestra clamorosa. Qua per un giocatore è uno spettacolo, perché ha davvero tutto. Questa però non deve essere una scusa, i ragazzi che entrano qua deve sapere che popolo abbiamo qua in Friuli e che si cerca sempre il miglioramento. L'importante, però, resta sul campo con i ragazzi devono comunque spingere al massimo".

Come farai da chioccia a questi ragazzi? — "Il calcio è cambiato, sono tutti più giovani e con meno esperienza come leader. Io cercherò di stare dietro la squadra ogni giorno perché adesso questi ragazzi ne hanno bisogno. Il gruppo squadra deve sempre stare sul pezzo e questo sarà il mio obiettivo. Chi non si allena e non da sempre il 100% non merita di giocare".

Giorno di presentazioni non solo per Gokhan Inler, ma anche per Gianluca Nani. Ecco le dichiarazioni del nuovo group technical manager <<<