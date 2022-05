Notizie Udinese – Le prime parole del neo acquisto: ecco Abankwah

Il team bianconero inizia a lavorare in vista della prossima stagione. C'è molto da fare e sicuramente non si può perdere del tempo

Redazione

Il team bianconero inizia a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di mettere giù i primi tasselli e iniziare una rifondazione quasi obbligatoria visto l'andamento di questa settimana. Quasi sicuramente, oltre al mister, saranno altri due i profili pronti per dire addio alla società del Friuli. Il primo è quello della seconda punta Gerard Deulofeu e il secondo è il terzino destro argentino Nahuel Molina. Stiamo parlando di due calciatori in grado di mettere tutte le squadre in difficoltà grazie alle loro accelerazioni repentine. Se i due protagonisti dovessero partire, l'Udinese si è già tutelata sul mercato. Uno dei tre acquisti completati nel mese di Gennaio riguarda proprio il protagonista di questo articolo. Ecco le sue prime parole con la maglia bianconera.

Il trasferimento

Andare a giocare in quel di Udine non turba per niente il giovane irlandese ed anzi si reputa pronto proprio per fare la differenza anche all'estero. Subito dopo gli esami scolastici si trasferirà nel capoluogo di provincia ed inizierà la sua stagione. Sicuramente stiamo parlando di un ragazzo che ha molta voglia di fare, visto che non ha chiesto nemmeno la presenza di qualche parente ed ha già iniziato a studiare l'italiano. Ecco le sue parole: "È qualcosa che volevo fare da solo. Sarebbe bello poter parlare un'altra lingua".

Non ha parlato solo di Udinese, ma anche della nazionale e dei suoi obiettivi.

In nazionale

Al momento la sua unica intenzione è quella di scalare le gerarchie per poter arrivare in prima squadra anche a livello nazionale: "Mi piacerebbe crescere e giocare in prima squadra con l'Irlanda". Stiamo parlando di un giocatore con le idee chiare che non vede l'ora di scendere in campo e fare la differenza.