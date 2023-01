News Udinese / Le prime parole di Thauvin: “Contento di essere qui”

La società ha ufficializzato questo pomeriggio l'arrivo di Thauvin tornato in Europa dopo la sua avventura con il Tigres in Messico. I bianconeri hanno deciso di cautelarsi dopo l'infortunio di Deulofeu e il francese ha le caratteristiche ideali per sopperire alla sua assenza. Nel 2018 ha vinto il Mondiale in Russia con la Francia, risultando uno dei protagonisti della spedizione e negli anni ha sempre fatto vedere ottime doti, soprattutto con la maglia del Marsiglia.

Nato a Orleans nel gennaio 1993, Thauvin si è messo in mostra, tra il 2011 e il 2013, con la maglia del Bastia, facendosi notare con un talento di buonissima prospettiva. Si è così guadagnato la chiamata all’Olympique Marsiglia, in cui ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, soprattutto sotto la guida del Loco Bielsa, quando i transalpini raggiunsero la finale di Europa League poi persa con l'Atletico Madrid. Nel 2021, dopo 86 reti in 276 presenze con l’OM, Thauvin ha rinunciato a molte offerte di club europei importanti, e a 28 anni ha deciso a sorpresa di trasferirsi in Messico, raggiungendo André-Pierre Gignac al Tigres UANL. L’avventura in Messico non è stata però molto soddisfacente: 8 gol e 5 assist in 38 partite, senza vincere alcun titolo. Ora dovrà riscattarsi in un club importante come l'Udinese.