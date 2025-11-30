Auguri Udinese! I primi bianconeri d’Italia compiono 129 anni

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul compleanno dei bianconeri d'Italia

Lorenzo Focolari Redattore 30 novembre - 12:10

L'Udinese si gode la vittoria contro il Parma che fa scalare diverse posizioni nella classifica della massima serie del nostro calcio. Quella odierna per la squadra, però, è una giornata molto importante visto che il club compie ufficialmente 129 anni. Ecco il comunicato della società.

"Oggi, 30 novembre, l'Udinese spegne 129 candeline! Una storia nata dalla passione di un gruppo di studenti udinesi e del maestro di ginnastica Antonio Dal Dan, che nel 1896 fondano quella che oggi è la nostra Udinese Calcio, il secondo club per longevità tutt'ora in attività in Italia e il primo a vestire la maglia bianconera.

Già prima della convenzionale data di nascita del club, l'Udinese è protagonista di momenti storici per il calcio italiano, come la prima partita di calcio giocata a Roma - davanti ai sovrani Umberto I e Margherita, ricevendone anche i complimenti - e il primo campionato italiano di calcio, seppur non ufficiale, in cui trionfò. Nel 1911 Antonio Dal Dan e il figlio Luigi costituiscono l'Associazione Calcio Udinese e la iscrivono alla FIGC, dando il via al percorso dei bianconeri nei campionati ufficiali italiani, che passerà per la finale di Coppa Italia persa nel 1922 contro il Vado e l'adozione della maglia bianconera a righe che tutti conosciamo.

Arriva poi il dopoguerra e le presidenze di Giuseppe Bertoli e Dino Bruseschi, che portano l'Udinese ad uno storico traguardo: la Serie A, in cui contenderanno lo scudetto al Milan nella stagione 1954/55. Poi sarà di nuovo Serie A negli anni '80, conquistata sotto la presidenza di Teofilo Sanson e con Massimo Giacomini al timone: sono anni memorabili per i tifosi bianconeri, che in uno Stadio Friuli sempre gremito vedono le magie di Zico - portato a Udine dal nuovo presidente Lamberto Mazza e da Franco Dal Cin - e altri grandi campioni come Edinho e Franco Causio.

Nel 1986 inizia poi una nuova era, che arriva fino ai giorni nostri: Gianpaolo Pozzo acquista l'Udinese. Sotto la sua guida i bianconeri rientrano stabilmente in Serie A e non la mollano più, arrivando a trentuno stagioni consecutive nella massima serie. La gestione Pozzo vede l'Udinese arrivare per la prima volta in Europa nel 1997, poi per la prima volta in Champions League nel 2005, raggiungere due storici terzi posti nel 1997/98 e nel 2011/12 e porta in Friuli giocatori del calibro di Abel Balbo, Oliver Bierhoff, Marcio Amoroso, Antonio Di Natale, Alexis Sanchez, Samir Handanovic, Rodrigo De Paul e molti molti altri. Nel 2016 viene anche inaugurato quello che oggi è il Bluenergy Stadium, un impianto all'avanguardia diventato l'orgoglio del club bianconero.

In attesa della pietra miliare dei 130 anni che raggiungeremo assieme nel 2026, tanti auguri Udinese!".

