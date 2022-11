Notizie Udinese | Primo giorno di lavori al Bruseschi: il punto sui rientri

Primo giorno di scuola per i bianconeri al Bruseschi, ritrovati dopo le due settimane di vacanza concesse dopo la fine della prima parte di campionato. I friulani sono scesi in campo in mattinata per iniziare a preparare la gara contro l'Empoli in programma il 4 gennaio. Al lavoro, fino a ieri, c'era solo Enzo Ebosse, in campo ai Mondiali con il Camerun nell'esordio mondiale contro la Svizzera, gara che ha visto dalla panchina. Saranno esentati dall'appuntamento odierno anche i nazionali che hanno preso parte alle amichevoli dei giorni scorsi con le rispettive selezioni.