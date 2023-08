Udinese-Juventus | Lovric: “Primo tempo horror. Ora testa a Salerno”

Il centrocampista sloveno ha parlato al termine della gara. Lovric si è soffermato sull'approccio e sulla prossima gara all'Arechi

Redazione

Parole da leader per Sandi Lovric dopo la sconfitta per 3-0 maturata contro la Juventus: “Il primo tempo non abbiamo giocato bene, siamo entrati male in partita. È difficile recuperare tre gol contro una squadra come la Juve”.

Essere consapevoli però non significa buttare via tutto. “Abbiamo tanti giocatori importanti, quando uno di noi entra a gara in corso può dare qualcosa in più alla squadra e così deve essere. Il secondo tempo è andato meglio, ma abbiamo comunque perso 3-0, dobbiamo alzare la testa e guardare avanti”.

Le parole di Lovric — Ora dobbiamo solo “analizzare la partita e migliorare. A Salerno sarà una partita diversa, ma comunque difficile. Vogliamo reagire, se non entriamo bene in campo abbiamo visto che ci fanno male”. Stasera, secondo lo sloveno, lui e compagni erano “spesso in ritardo sull’uomo, poco aggressivi, e se lasci spazio a giocatori di questo livello ti fanno subito gol e ti trovi sotto di tre reti a metà gara”. Rimanendo in tempa partita, ecco le valutazioni assegnate ai giocatori. Ecco le pagelle dell'incontro <<<