Udinese-Roma | La probabile di Cioffi: Pereyra alle spalle di Lucca

L'Udinese dopo la sconfitta patita contro l'Inter, vuole tornare a vince in casa. Tre punti che mancano da fine dicembre col Bologna. Cioffi, come se non bastasse, dovrà fare a meno per un po' anche di Lovric e Thauvin, che si aggiungono in infermeria a Deulofeu, Brenner, Davis e ad Ebosse. Giocatori che Cioffi dovrà capire come sostituire al meglio. Per il match contro la Roma classico 3-5-2 con Okoye in porta, Nehuen Perez, Bijol e Joao Ferreira in difesa. Ehizibue e Kamara sulle fasce con Walace in cabina di regia, affiancato da Samardzic e Payero, al momento in vantaggio su Zarraga. Coppia d'attacco formata da Pereyra e Lucca, al ritorno dalla squalifica.