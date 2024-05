Udinese-Napoli / La probabile formazione: Cannavaro col doppio play

Scelte obbligate per il tecnico bbianconero che dovrà fare a meno di 5 giocatori fondamentali per la gara di domani contro i campani

L'Udinese si prepara al Monday night match di Serie A in casa contro il Napoli. Un match speciale per l'allenatore Fabio Cannavaro che anche in conferenza stampa non ha nascosto la sua passione per gli Azzurri. Il mister bianconero non avrà a disposizione Perez, Payero, Lovric, Thauvin, Giannetti e Silvestri, ma recupera l'acciaccato Ehizibue.