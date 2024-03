Udinese-Torino | La probabile di Cioffi: Walace recuperato in mediana

Udinese-Torino, si giocherà allo stadio BluEnergy Stadium di Udine sabato 16 marzo, alle ore 15:00. Il Torino è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A (4V, 1N): l’unico successo dei bianconeri nel periodo risale al 6 febbraio 2022 (2-0 in casa). Ma andiamo a vedere la probabile formazione.

Pochi dubbi per Cioffi che è orientato a mandare in campo la stessa squadra che ha vinto all'Olimpico con solo due cambi. Il primo sarà Kristensen al posto dello squalificato Perez, mentre a centrocampo torna Walace al posto di Zarraga. Lo spagnolo rimane comunque una carta da giocare a gara in corso. Confermato quindi in porta Okoye, con davanti a sé Ferreira, Giannetti e Kristensen. In mediana Walace con Lovric e Payero a fungere da mezz'ali. Sugli esterni Kamara e Pereyra. In avanti la solita coppia formata da Thauvin e Lucca.