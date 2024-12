Notizie Udinese – Le probabili di Runjaic contro la Fiorentina. Il punto

In porta dovrebbe tornare tra i pali Razvan Sava , reduce da due buone prestazioni in campionato contro Monza e Napoli . Davanti a sé i papabili difensori saranno Giannetti, Bijol e Kristensen . Sulle fasce potrebbero presidiare Zemura ed Ehizibue . Il centrocampo vede Karlstrom, Ekkelenkamp e Lovric (ancora in dubbio). In attacco la coppia candidata alla titolarità è quella composta da Lucca e Thauvin .

Ballottaggi

Giannetti (65%) è preferito su Touré (35%). A fare la differenza saranno le condizioni fisiche del giocatore argentino che in settimana ha accusato un fastidio muscolare alla gamba destra. Zemura (65%) è in vantaggio su Kamara (35%). Infine Lovric (55%) potrebbe cedere il posto ad Atta (45%) a causa del suo infortunio smaltito proprio in occasione di questa gara. Runjaic forse lo farà entrare a gara in corso. Per le notizie di mercato, ecco le ultime: Colpo di scena: Runjaic ne fa fuori tre <<<