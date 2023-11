News Udinese | Le probabili formazioni: Ok Ebosele. Pereyra con Success

Ultimi nodi da sciogliere per Cioffi in visrta della sfida di domani sera all'Olimpico. Mourinho recupera Renato Sanches e Pellegrini

Manca poco al ritorno in campo dell'Udinese. La squadra di Cioffi sarà protagonista all'Olimpico per dare seguito ai risultati positivi ottenuti con Milan e Atalanta.

Cioffi recupera lo squalificato Kabasele. Ci sarà anche Ebosele, che aveva lasciato l'Irlanda in anticipo per un affaticamento muscolare. Classico 3-5-2 quindi con Silvestri in porta, Nehuen Perez, Bijol e Kabasele in difesa. Sulle fasce Ebosele e Zemura. Walace in cabina di regia con Samardzic e uno tra Lovric e Payero a completare la linea. Coppia d'attacco formata da Pereyra e Success.