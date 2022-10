Notizie Udinese | Le probabili scelte di Sottil per il big match di domenica

Il tecnico friulano è al lavoro per sciogliere le ultime riserve sugli undici titolari che scenderanno in campo nel big match dell'Olimpico

Redazione

Giorno di allenamento al Bruseschi prima della rifinitura di sabato che decreterà le scelte definitive di Sottil per la gara di domenica contro i biancocelesti. Questa sarà l'ennesima prova del 9 per i bianconeri che in caso di vittoria scavalcherebbero proprio i capitolini ai vertici del campionato (in attesa del Napoli che scenderà in campo alle 18 al Maradona contro il Bologna).

Sarebbe importante per i friulani mettere a segno il nono risultato utile consecutivo. Servirà una prestazione super per cercare di mettere in difficoltà la migliore difesa della Serie A. In soccorso ai bianconeri potrebbe venire la miglior condizione atletica, con la formazione di Sarri impegnata oggi in Europa League. Di seguito la probabile formazione dell' Udinese che scenderà in campo all'Olimpico domenica pomeriggio, raccolta dagli ultimi aggiornamenti.

La probabile formazione

Andrea Sottil potrebbe cambiare qualche uomo domenica nel match contro i biancocelesti. Se in difesa l'unica novità potrebbe essere rappresentata dal rientro di Becao (che oggi è tornato in gruppo), con Ebosse a riaccomodarsi in panchina, è in mezzo al campo che Sottil ha varietà di scelta. Potrebbe riposare uno tra Makengo e Lovric (il secondo è il più indiziato), con al suo posto uno tra Arslan e Samardzic, favorito. Occhio anche alla soluzione del ritorno di Pereyra nel ruolo mezzala, con in quel caso l'esordio dal primo minuto di Ehizibue sulla corsia destra. Davanti, invece, il ballottaggio è il solito tra Beto e Success, con il secondo leggermente favorito per partire dall'inizio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul club bianconero. Cinque nomi per il prossimo mercato <<<