Udinese news – Probabili formazioni a confronto: gli schieramenti

Mancano 8 ore al fischio di inizio tra Udinese e Napoli. Scopriamo come potrebbero scendere in campo le squadre di Runjaic e Antonio Conte

Nicola Badursi 14 dicembre - 10:21

Alle ore 18:00 si disputerà la partita valida per la 16esima di campionato tra Udinese e Napoli al Bluenergy Stadium. Sono abbastanza gli infortuni per le due squadre, pertanto gli allenatori devono ancora scegliere chi giocherà e come sarà lo schieramento iniziale. Stando alle indiscrezioni andiamo a scoprire le probabili scelte.

Per la formazione ospite, Conte pensa ad un 4-2-3-1. In porta l'intramontabile Meret che avrà davanti a sé Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In corrispondenza della difesa potrebbero presenziare Anguissa e Lobotka, mentre sulla trequarti McTominay è il canditato numero 1. Il trio offensivo potrebbe essere composto da Politano e Neres (causa infortunio Kvara) mentre Lukaku sarà la punta centrale.

I padroni di casa potrebbero schierarsi o con una difesa a 3 o con una linea a 4. Ad ora il modulo più probabile è il 4-3-1-2. Sava tra i pali, in difesa Ehizibue, Giannetti, Bijol, Zemura. In mezzo al campo Lovric, Ekkelenkamp e Karlstrom sono favoriti alla partenza. Dietro le punte Bravo si contende la maglia con Brenner e con Kristensen laddove il mister volesse passare ad una difesa a 5. In attacco Thauvin e Lucca sono i favoriti. Per le notizie di mercato, ecco le ultime: Pozzo ha un obiettivo per gennaio low cost <<<