Udinese-Lecce | Le probabili formazioni: Sottil si affida a Samardzic

Ecco cosa filtra sulle scelte di formazione da parte di entrambi i tecnici per la sfida di domani sera alle 20,45. I friulani devono vincere

Redazione

L'Udinese è tornata a lavorare questo pomeriggio in vista della delicata sfida della Dacia Arena contro il Lecce. Questa sarà l'ultima sfida casalinga per i bianconeri della stagione, con il campionato che dal 13 novembre lascerà spazio alla lunga sosta dedicata al Mondiale. Sarebbe importante per Deulofeu e compagni arrivarci col massimo bottino possibile di punti. Di seguito tutte le probabili formazioni di Udinese-Lecce, raccolte dagli ultimi aggiornamenti.

Tutti a disposizione tra le fila dei bianconeri, tranne i già citati Becao e Lovric, con al massimo qualche piccolo dubbio per Sottil. In porta c'è Silvestri nel classico 3-5-2. Il terzetto difensivo sarà composto da Bijol, Nehuen Perez ed Ebosse. Quest’ultimo deve dare prova di maturità dopo le ultime uscite non impeccabili. Sulle corsie laterali ci saranno Udogie e Pereyra, mentre in mezzo al campo sarà il turno di Makengo, Walace e il ritorno dal '1 di Samardzic, in pole per sostituire lo sloveno infortunato. Davanti coppia d'attacco formata da Deulofeu e Success.

Le scelte di Baroni — Dopo la sconfitta con la Vecchia Signora, anche il Lecce è in cerca disperata di punti. Baroni, dal canto suo, recupera Bistrovic e Pongracic, ma deve rinunciare ancora una volta all'infortunato Tuia. In porta titolare Falcone. In difesa torna dal 1' Umtiti che completerà il nreparto con Pongracic e Baschirotto. In mediana agiranno Blin, Hjulmand e Gonzalez. Sulle fasce ancora spazio a Gallo e Oudin. In attacco Strefezza supporterà l'unica punta Ceesay. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato dei bianconeri. Si lavora ad un affare direttamente dalla cadetteria, un difensore pronto al salto. Ecco l'ultima idea del direttore Pierpaolo Marino <<<