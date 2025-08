Udinese-Twente| Le probabili formazioni: Thauvin torna in campo

Per entrambe le formazioni si tratta di una partita significativa: per l'Udinese rappresenta una buona opportunità di preparazione in vista del debutto del 25 agosto contro il Verona; per il Twente, la prima giornata dell'Eredivisie è imminente, con il match contro lo Zwolle previsto per domenica 10 agosto. Non sorprende che quella contro l'Udinese sia l'ultima amichevole estiva per la squadra olandese.