Lazio-Udinese | Le probabili: Payero al posto di Walace, ansia per il Mago

La Lazio è in emergenza. Dopo le ultime 3 sconfitte consecutive, Sarri sarà privo di Marusic, Pellegrini e Guendouzi . Scelte quindi obbligate. Davanti Provedel gli unici terzini a disposizione sono Hysaj e Marusic , con Gila e Romagnoli al centro. Cataldi tornerà in regia, tra Luis Alberto (se recupera) e Vecino . In attacco Immobile si gioca come sempre il posto con Castellanos, mentre sugli esterni pochi dubbi: Felipe Anderson e Zaccagni . Patric e Rovella ancora fuori, al massimo saranno in panchina.

In casa Udinese i dubbi ancora una volta ruotano intorno a Roberto Pereyra. Fuori Ebosele e Walace per squalifica. In attesa di capire quanti minuti potrà avere l’argentino, se sarà utilizzabile da titolare o da subentrante, nel classico 3-5-2 ci sarà Okoye in porta, con Joao Ferreira, Lautaro Giannetti e Nehuen Perez in difesa. Bijol è di nuovo in gruppo ma difficilmente sarà rischiato dopo una sola settimana di lavoro a pieno regime. Sulle fasce Ehizibue a destra con Zemura a sinistra, mentre in mezzo c’è ballottaggio tra Zarraga e Payero per sostituire Walace. Mezzali Lovric e Samardzic nel caso dovesse esserci l’argentino davanti alla difesa. Coppia d’attacco formata da Thauvin e Lucca.