Udinese-Sassuolo | Le probabili: Pereyra con Lucca, Dionisi ritrova Berardi

Punti salvezza in palio per l’Udinese al BluEnergy Stadium e Cioffi dovrà schierare la sua formazione senza avere a disposizione Joao Ferreira, squalificato. In vantaggio per sostituirlo c’è Kristensen, con Silvestri in porta e la coppia Nehuen Perez-Kabasele a completare il terzetto davanti al portiere. Sulle fasce Ebosele e Zemura. In mezzo al campo Payero,Walace e Samardzic. Davanti coppia d’attacco formata da Pereyra e Lucca. Success, infatti, non è ancora al top e quindi si profila una nuova chance per l’ex Ajax.