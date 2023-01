Udinese-Bologna / Le probabili: Sottil ritrova Deulo. Emergenza per Motta

Il tecnico dei bianconeri dovrebbe schierare la solita difesa a tre , composta da Perez, Bijol e Becao . In porta Silvestri. Sulle fasce Sottil ritrova i titolari, con Pereyra e Udogie pronti a scendere in campo dal 1' minuto. A centrocampo, ci saranno sicuramente Lovric e Walace . Ballottaggio aperto tra Tolgay Arslan e Victor Makengo , con il secondo in leggero vantaggio. In attacco, invece, spazio al duo formato da Deulofeu e Beto . Il catalano è tornato a disposizione e dovrebbe ritrovare la maglia da titolare che manca dalla trasferta del Maradona. Ma passiamo al Bologna.

Le scelte di Motta

Pper rispondere al 3-5-2 dei friulani, mister Thiago Motta schiererà i suoi con un 4-2-3-1. Nel ruolo di terzini dovrebbero esserci Posch a destra e Lykogiannis a sinistra, con Lucumì e Soumaro a completare il reparto. In mezzo al campo, per far fronte alle assenze di Dominguez e Medel, dovrebbero versi in coppia per la prima volta Schouten e Moro. Scelte obbligate in avanti, con Arnautovic e Barrow non arruolabili dal 1′ minuto, gli emiliani dovrebbero scendere in campo con Osolini, Ferguson, Aebischer e Sansone nel ruolo inedito di centravanti.