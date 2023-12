Udinese | Problemi in difesa per Dionisi: Ruan Tressoldi squalificato

Il tecnico dei neroverdi dovrà far fronte contro i friulani a un'emergenza difensiva: molto probabilmente toccherà a Ferrari dal 1'

La sfida con il Sassuolo sarà un'importante sparti acque per la squadra di Gabriele Cioffi. Dopo la debacle di San Siro, l'Udinese ha l'obbligo di rialzarsi e la sfida agli emiliani diventa cruciale anche in ottica classifica. Uno scontro diretto che può essere un'occasione per lasciare alle spalle le zone calde.