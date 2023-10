Udinese-Cagliari | Problemi per Ranieri: Nandez non sarà del match

L' uruguaiano è uscito anzitempo per un problema muscolare dalla gara con il Frosinone: non sarà disponibile per la trasferta di Udine

Redazione

Dopo il buon pareggio di Monza, dove quanto meno si è visto un diverso spirito, l'Udinese è già chiamata a ripetere la prestazione in Coppa Italia. Mercoledì 1 Novembre infatti, a Udine arriverà il Cagliari di Ranieri per i sedicesimi di Coppa Italia. I rossoblù sono reduci dalla clamorosa rimonta ai danni del Frosinone da 0-3 a 4-3. In cui però ha perso uno dei titolari.

Out Nandez — Tramite il suo sito ufficiale, la società ha reso noto che Nahitan Nandez non prenderà parte al match di Coppa Italia, in quanto ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club. Lavoro personalizzato invece per Simone Aresti ed Elio Capradossi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.