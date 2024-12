News Udinese – Runjaic sceglie il portiere 22enne Razvan Sava

La carriera di Sava è tutta da scoprire. Inizia a giocare da piccolo nella squadra locale Banatul Timisoara, lì rimane fino all'età di sedici anni quando si trasferisce in Italia dopo aver firmato con la Pro Sesto con cui fa l'esordio in Serie D. Passa un anno e la Juventus lo acquista mettendolo nell'Under 17. In quel periodo viene girato in prestito a Pescara e poi a Lecce. Le prestazioni sembrano aver dato i loro frutti poiché nel 2020 gioca nel Torino come titolare del campionato Primavera 1. L'anno dopo torna in patria e viene acquistato dal Cluj in cui trascorre due stagioni piene. All'albore della stagione 24/25 ecco che l'Udinese lo acquista per 2 milioni e mezzo come secondo portiere.