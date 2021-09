Udinese – Progetto Europa: è solo l’inizio / Non avete ancora visto niente

Il meglio deve ancora arrivare. É successo di tutto ma siamo solo a metà del percorso. Facciamo il punto della situazione

Si punta in alto — Vi ricordate quanto era bello lottare per arrivare in Champions League? Quello è il posto che spetta all'Udinese. Ciò che è accaduto nell'ultima sessione di mercato non deve essere sottovalutato. Stiamo assistendo al cambiamento. Luglio e agosto hanno ufficialmente salutato il passato per dare il benvenuto al futuro della società bianconera. Stiamo esagerando? Nient'affatto. Basta farsi due conti. Fermarsi un attimo a riflettere e alla fine le risposte vengono da sé. L'analisi è semplice e intuitiva.

Abbiamo assistito ad un volta pagina che ha del clamoroso. É come se si fosse appena chiuso un capitolo e la famiglia Pozzo avesse appena cominciato a scriverne uno nuovo. Il passato ce lo lasciamo dietro alle spalle. Musso e De Paul sono stati due giocatori importanti per l'Udinese e gli auguriamo il meglio, adesso, però, è arrivato il momento di chiudere con ciò che era per concentrarsi piuttosto su ciò che sarà. Silvestri non è un investimento. Ha 30 anni ed è già un portiere affermato. Per non parlare di Padelli. Le altre 5 operazioni portate a termine da Pierpaolo Marino sotto l'occhio vigile della famiglia Pozzo, però, dicono ben altro.

Nehuén Pérez ha 21 anni. Non è stato neanche acquistato a titolo definitivo ma è comunque un ottimo rinforzo per il reparto difensivo. Ancora non sappiamo cosa gli riserverà il futuro. Udogie, invece, non è il futuro ma è il presente. Un ragazzo di 18 anni in grado di affermarsi anche negli Azzurri dell'Under 21. Il nome parla da sé. Come ha già detto Marino, usando il nome del ragazzo con un gioco di parole, Udogie è già un predestinato. Da Beto e Success ci aspettiamo i fuochi d'artificio. Soppy siamo sempre più ansiosi di vederlo all'opera. Ma ad essere clamoroso è il ricambio generazionale. L'Udinese ha accolto 7 nuovi calciatori. Altri 7 sono destinati a partire. L'età avanza e i contratti vanno in scadenza. Questo potrebbe seriamente essere l'ultimo anno all'Udinese di 7 bianconeri.Ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo <<<