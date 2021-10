News Udinese – La prognosi per Success / Ecco quando tornerà

Il giocatore bianconero dovrà rimanere ai box per diverso tempo. Ecco quale sarebbe la prognosi nei suoi confronti

Redazione

Il giocatore bianconero sembrava pronto per poter finalmente iniziare l'avventura con la sua nuova casacca. Al momento però è stato fermato dopo qualche minuto in amichevole. Un bruttissimo infortunio sembra averlo bloccato sul più bello. Gli esami daranno delle importanti delucidazioni per il tempo che Success dovrà occupare in infermeria. Non sono delle belle notizie e complicano ancora più gravemente le scelte di mister Gotti. Ora contro il Bologna sarà difficile mettere in campo un undici bilanciato. Sicuramente la squadra darà tutto, ma la fortuna sembra aver voltato le spalle alla squadra friulana.

L'infortunio

Dopo gli esami strumentali, la situazione si prospetta meno grave del previsto. L'attaccante nigeriano è stato fermato da una lesione già esistente, che si è riacutizzata durante l'amichevole di Sabato. Di conseguenza, l'attesa per il rientro sarà abbastanza breve. Sicuramente il tecnico non potrà contare su di lui domenica, ma molto probabilmente il giocatore potrà essere convocato per la sfida di Bergamo, contro l'Atalanta. L'ala ha avuto un altro infortunio proprio nel momento in cui si iniziava a pensare alla possibile collocazione tattica. Un avvio veramente sfortunato in maglia bianconera.

Il mistero si infittisce

Dispiace tantissimo per l'infortunio, però questo non può far altro che infittire il mistero che avvolge il giocatore sin dal suo arrivo. Al momento per lui, con l'Udinese, solo un amichevole giocata e una convocazione in prima squadra alla terza giornata, quando era appena arrivato. Da quel momento è diventato un vero e proprio fantasma al Bruseschi. Sabato sembrava potersi togliere di dosso più di qualche critica, ma l'infortunio ha rinviato per l'ennesima volta il suo giudizio. Dato che è uscito dal campo prima della mezz'ora. Non finisce qua, i problemi in attacco sono evidenti ed urge trovare una soluzione. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a sondare il mercato. Possibile una sorpresa <<<