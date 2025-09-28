La quinta giornata è arrivata anche per l'Udinese di mister Kosta Runjaic che dovrà affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Si tratta di una trasferta abbastanza pesante dal momento che può essere vista come scontro diretto in ottica campionato.
Sassuolo-Udinese | Match day in programma per le 12:30: i dettagli
La squadra di Runjaic si prepara ad affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium: calcio di inizio alle ore 12:30
Runjaic dovrebbe fare affidamento su Zaniolo mentre Grosso punta al tridente offensivo Berardi, Pinamonti, Laurientè. I neroverdi si scoprono per regalare i tre punti ai tifosi ma l’Udinese punta sulla roccaforte difensiva e la velocità in attacco.
Chissà se la partita prenderà una piega diversa. Non perdetevi la diretta testuale del match sul sito della nostra redazione. Le ultime di mercato: Zaniolo, parla l’agente: “Udine? Vi dico che…”<<<
