News Udinese – Sono quasi pronti / Gotti non vede l’ora

Diversi i giocatori da recuperare durante questa sosta, sono stati parecchi i problemi che hanno coinvolto il team. Iniziano le belle notizie

Non è tutto oro quel che luccica in casa bianconera. La squadra sicuramente è con il morale alle stelle dopo esser riuscita a ritrovare i tre punti e la vittoria. Successo che mancava da tanto, troppo tempo. L'ultima vittoria prima del match contro il Sassuolo risaliva alla terza giornata, si parla ancora di Settembre. Una vittoria per uno a zero contro lo Spezia di Thiago Motta. Da quel momento un blackout per la squadra guidata da Luca Gotti , otto giornate senza i tre punti. Quattro pareggi e quattro sconfitte. Il team è riuscito a rialzare la china nel migliore dei modi. L'unica pecca è stato il forfait anticipato di qualche protagonista . Ecco di chi stiamo parlando.

Il giocatore tedesco non è uscito al meglio dalla sfida di domenica ed ora ha avanti dieci giorni per poter recuperare. Il problema muscolare lo terrà fuori dal campo almeno nell'amichevole di sabato contro il Koper (società prima in classifica, nella Serie A slovena). Importante trovare un suo recupero in vista del prossimo match di campionato, quello contro il Torino. Anche perché Makengo non potrà sostituirlo, dato che è squalificato per via del rosso ricevuto negli ultimi minuti. Non finisce qua, il tedesco di origini turche non è l'unico ad aver occupato un posto in infermeria.